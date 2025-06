Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (18) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepare-se para surpresas agradáveis esta quarta! É o dia ideal para ação firme e resolução de tarefas, até mesmo as chatinhas. Cuidado com possíveis tensões em amizades, mas não se preocupe, tudo se resolve à noite. Fique atenta às novidades na vida amorosa!

Cor: LARANJA

Palpite: 28, 30, 19

Hoje é dia de boas vibrações nos relacionamentos, pessoais e profissionais! É um bom dia para trabalhar a confiança e aproveitar os bons resultados em equipe. À noite, prepare-se para uma alta na paixão que pode transformar um lance recente em algo sério.

Cor: GOIABA

Palpite: 28, 10, 57

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (18)

Hoje, o trabalho exige mais, mas seu empenho fará a diferença! À tarde, cuidado com distrações, foque nas tarefas diárias e mostre responsabilidade. À noite, as estrelas favorecem o amor. Dedique um tempo a quem você ama.

Cor: VERMELHO

Palpite: 39, 03, 21

Dia otimista à vista com a Lua em seu paraíso astral! Enfrente desafios no trabalho com bom humor, pois tudo vai se acertar. Use seu charme para agitar a paixão, mas não demore para se aproximar. Cuidado com desentendimentos no amor, mas o clima logo melhora. À noite, o romance segue tranquilo. Vamos fazer o dia ser lindo, estrelas!

Cor: AMARELO

Palpite: 45, 30, 48