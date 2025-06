Fluminense x Borussia Dortmund: veja escalações e onde assistir a partida

O Fluminense será o último clube brasileiro a estrear no novo Mundial de Clubes. O Tricolor carioca entra em campo às 13h (de Brasília) desta terça-feira (17), e enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha, no Metlife Stadium, em Nova York. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



O Mundial acontece no melhor momento do Fluminense no ano. O clube soma seis partidas sem perder e quatro vitórias consecutivas, no sexto lugar do Campeonato Brasileiro, além de vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e Sul-Americana.



Pelo lado alemão, a última temporada europeia foi de altos e baixos. A equipe chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões, mas sofreu para ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Alemão, conseguindo a vaga continental apenas na última rodada.



A partida abre os compromissos do Grupo F da competição. Mamelodi Sundowns, da África do sul, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, completam a chave.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 17 de junho, às 13h (de Brasília)



- Local: Metlife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Gustavo; Arias, Everaldo e Canobbio.

Técnico: Renato Gaúcho



Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Pascal Groß, Sabitzer e Svensson; Brandt, Adeyemi e Guirassy

Técnico: Niko Kovac