Palm Beaches atrai turistas com praias, cultura e opções econômicas

Localizada no sul da Flórida, a região de Palm Beaches — composta por 39 cidades e vilarejos — se consolida como um dos destinos preferidos por turistas em busca de sol, atividades culturais e opções de lazer ao ar livre. Com litoral extenso, conectividade aérea e uma diversidade de perfis de hospedagem, o local é uma alternativa para quem planeja viajar para os Estados Unidos, especialmente no verão do hemisfério norte, entre junho e setembro.

Acesso facilitado e transporte urbano



Palm Beaches está a cerca de uma hora de carro de Miami e Fort Lauderdale, e a aproximadamente duas horas de Orlando, o que favorece sua inclusão em roteiros combinados. Para quem não pretende alugar carro, há serviços de trem como Brightline, Tri-Rail e Amtrak. Cidades como Delray Beach e West Palm Beach são acessíveis a pé ou por aplicativos locais de transporte.





Hospedagens e atrações gratuitas



A região oferece desde resorts à beira-mar até hotéis mais acessíveis em áreas urbanas. Nesta época do ano, muitos estabelecimentos adotam tarifas promocionais. Atrações gratuitas incluem aulas de ioga e meditação ao ar livre, além de shows musicais em espaços públicos. Em Delray Beach, por exemplo, o evento mensal Coco Market combina bem-estar e atividades culturais.





Atividades para diferentes públicos



Palm Beaches combina praias de águas calmas, trilhas, passeios de caiaque e locais voltados ao público infantil, como o Rapids Waterpark. Entre as atrações culturais estão museus de arte, centros científicos e eventos ao ar livre como o Clematis by Night. A vida noturna também é movimentada, com opções que vão de cervejarias artesanais a grandes shows.





Culinária diversa e premiada



A gastronomia local reúne influências internacionais e inclui desde pratos com frutos do mar a opções vegetarianas. Nove restaurantes da região foram incluídos recentemente no Guia MICHELIN. Em setembro, o evento Flavor South Florida oferece menus promocionais em diversos estabelecimentos da região.





Renovações e novidades



Nos últimos meses, hotéis tradicionais como The Breakers e The Brazilian Court passaram por renovações. Novos restaurantes e centros culturais também foram inaugurados, além de ações ambientais como a recuperação da Sawfish Island. A cena local tem buscado equilibrar preservação ambiental, atrações culturais e inovação em serviços.