Veja a charge do Diário para o dia 17 de junho de 2025

A unidade do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) de Diadema está mais próxima de sair do papel. Na última semana foram liberados R$ 25 milhões para a aquisição do imóvel do futuro campus do IFSP no município. A unidade foi anunciada em meados de março de 2024 e será implementada no Centro Cultural Okinawa (Avenida Sete de Setembro, 1.670).

Questionada, a Prefeitura de Diadema informou que o IFSP ‘é um equipamento federal, a desapropriação é feita diretamente entre o MEC (Ministério da Educação e Cultura) e o proprietário do prédio, não passando pelo município’. “Porém, teremos uma reunião nesta terça-feira (17), às 10h, com a direção do Instituto Federal para ter mais detalhes e ajudar a definir os cursos que serão ofertados”, afirmou a gestão Taka Yamauchi (MDB).