São Paulo acerta retorno do técnico Hernán Crespo

O São Paulo está próximo de anunciar o retorno do técnico Hernán Crespo até o fim de 2026. O argentino chega para assumir o cargo deixado por Luis Zubeldía, que pediu demissão e teve a saída confirmada na manhã desta segunda-feira (16).



A diretoria tricolor se reuniu no CT da Barra Funda durante todo o dia, trabalhando para que os últimos detalhes do contrato fossem resolvidos. Uma reunião do comandante com representantes do clube também foi realizada, e o anúncio de retorno do argentino depende apenas de sua assinatura.



O clube tem uma dívida antiga com Crespo, após a saída do treinador em 2021, mas o fato não foi visto como empecilho para o negócio. Na época, Crespo chegou a realizar uma ação na Fifa contra o São Paulo pelo valor de R$ 3 milhões.



O argentino foi o principal alvo do clube por estar livre no mercado e não ultrapassar o limite de gastos planejados pelo clube, que vive momento de reestruturação. Além disso, Crespo acumula uma identificação com o clube, já que em 2021, levantou a taça do Paulistão, que encerrou o jejum de oito anos sem títulos do Tricolor.



Ao todo, o comandante esteve à frente do time em 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas. Crespo terá pouco menos de um mês para preparar a equipe durante a pausa do Mundial de Clubes. O São Paulo volta a campo no dia 12 de julho, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.