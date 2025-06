Shopping de São Caetano faz arraiá com jogos grátis para crianças

O ParkShopping São Caetano realiza, entre os dias 17 de junho e 6 de julho, uma programação junina voltada ao público infantil. As atividades são gratuitas e ocorrem na Praça de Eventos do centro comercial, com retirada de ingresso pelo aplicativo Multi.



Voltado para crianças de até 12 anos acompanhadas por responsáveis, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.



A ambientação conta com decoração típica de festa junina e barracas com jogos tradicionais, como argola no milho, acerte o rabo no cavalo, pegue o pato e arremesso de ovo no ninho. Ao final do percurso, as crianças recebem uma prenda simbólica.



A entrada é gratuita, mas é necessário realizar o resgate do ingresso pelo aplicativo Multi, disponível para celulares.

Arraiá da Diversão – Festa Junina 2025

Local: ParkShopping São Caetano - Arraiá do São Caetano – Festa Junina 2025

Endereço: Alameda Terracota, 545 – Bairro Cerâmica – São Caetano do Sul/SP

Data: De 17 de junho a 6 de julho

Horário: Segunda a sexta-feira, das 12h às 22h | Sábados, das 10h às 22h | Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Participação gratuita com resgate de ingresso pelo APP Multi

Instagram: @parkshoppingsaocaetano

YouTube: YouTube ParkShopping São Caetano