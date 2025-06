Chelsea x LAFC no Mundial: veja onde assistir e prováveis escalações

Chelsea e Los Angeles FC estreiam no Mundial de Clubes e abrem as partidas desta segunda-feira (16), às 16h (de Brasília). O jogo acontece no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos. O SporTV e a Cazé TV farão a transmissão ao vivo do confronto.



Os ingleses viveram uma temporada de altos e baixos em 2024/25. O clube iniciou o Campeonato Inglês na briga pelo título, mas sofreu oscilações durante a campanha. Mesmo assim, a equipe se recuperou na parte final da temporada, vencendo oito dos últimos nove jogos e conquistando o troféu da Conference League.



Já o LAFC foi o último time a conquistar a classificação ao Mundial, herdando a vaga após o Leon ser excluído pela Fifa. O time vive uma fase constante, sendo o clube que mais pontuou e mais venceu partidas na MLS desde sua inclusão na liga americana de futebol, em 2018. No último ano, os americanos não disputaram torneios continentais, e caíram na semifinal da Conferência Oeste da MLS, eliminados para o Seattle Sounders. Na temporada atual, ocupa a quinta posição da tabela nacional.



A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D. Além de Chelsea e LAFC, Flamengo e Espérance, da Tunísia, completam a chave.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 16 de junho, às 16h (de Brasília)



- Local: Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos



- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube)



Prováveis escalações:

Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro Neto e Delap

Técnico: Enzo Maresca



LAFC: Lloris, Palencia, Long (Marlon), Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga

Técnico: Steve Cherundolo