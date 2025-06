Israel diz não descartar nenhum alvo para destruir programa nuclear, nem mesmo o líder do Irã

O Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, "não está proibido" de ser alvo de ataques enquanto Israel prossegue com sua intensa campanha aérea no Irã, disse uma autoridade israelense neste sábado (14). Segundo a fonte, Israel "não descarta nenhum alvo potencial para destruir o programa nuclear".

De acordo com a autoridade, Israel já matou nove cientistas que desempenham um papel fundamental no programa nuclear de Teerã e uma série de generais iranianos de alto escalão. "Ataques mais significativos estão planejados para as próximas horas", disse ele, ao mencionar que a infraestrutura nuclear física do Irã "sofreu um golpe severo".

O israelense disse que existem indícios de que a parte da área subterrânea da instalação de Natanz, que abriga milhares de centrífugas avançadas para enriquecimento de urânio, havia implodido, mas outras avaliações de danos são necessárias.

A autoridade disse que a guerra só terminará com o Irã "desmantelando voluntariamente seu programa nuclear ou com Israel tornando impossível para Teerã reconstituí-lo".

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast