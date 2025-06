Senac São Bernardo promove série de workshops sensoriais sobre bebidas e harmonizações

De 25 de junho a 3 de julho de 2025, o Senac São Bernardo promove uma série de workshops presenciais com foco em experiências práticas no universo de Sala Bar e Restaurante. Serão seis encontros temáticos voltados a estudantes, profissionais e pessoas interessadas na área, conduzidos pelo gastrônomo e chef Bruno Bertozo Mancio, especialista em tecnologia dos alimentos, barista, bartender e docente da unidade.

A programação propõe um mergulho sensorial em temas como cafés especiais, cachaças artesanais, whisky e harmonizações com queijos e petiscos. Os workshops combinam degustações guiadas com fundamentos técnicos, permitindo que os participantes experimentem tendências e práticas do setor de forma imersiva e interativa. O objetivo é valorizar o aprendizado prático como elemento central da formação profissional.

LEIA TAMBÉM:

Chuleta preferida de Lula é símbolo do Gijo’s há 41 anos



Confira a programação dos workshops:

25/6, 19h30 às 21h30 - Roda de Sabores: degustação guiada de cachaças artesanais - Fundamentos da análise sensorial de cachaças, destacando as variedades de madeiras e regiões produtoras, com explicações sobre aroma, corpo e finalização.

26/6, 19h30 às 21h30 - Whisky para iniciantes: degustação guiada com petiscos brasileiros - Experiência descontraída com whisky, acompanhada por harmonizações com petiscos regionais e explicações sobre suas características sensoriais.

1/7, 14h às 17h - Boteco sensorial: petiscos & cachaça em harmonia - Degustação de diferentes tipos de cachaça em combinação com pratos típicos de boteco, propondo uma vivência divertida e educativa.

2/7, 19h às 22h - Café gelado e coquetelaria: introdução ao cold brew e drinks com café - Demonstração de métodos de extração a frio e preparo de drinks alcoólicos e não alcoólicos à base de café.

3/7, 19h às 22h - Café e cachaça: encontro de aromas brasileiros - Proposta de harmonizações simples e inusitadas entre o café especial e a cachaça artesanal, com foco em elementos sensoriais e culturais das duas bebidas.

As inscrições para os workshops de Sala Bar e Restaurante do Senac São Bernardo já estão abertas e podem ser realizadas no site: https://eventos.sp.senac.br/evento/workshops-de-sala-bar-e-restaurante-senac-sao-bernardo-do-campo/

LEIA TAMBÉM:

Veja receita de suco de laranja com melancia e hortelã



Serviço:

Workshops de Sala, Bar e Restaurante – Senac São Bernardo

Quando:25/6 a 3/7

Informações: https://eventos.sp.senac.br/evento/workshops-de-sala-bar-e-restaurante-senac-sao-bernardo-do-campo/

Taxa de inscrição: R$ 50

Senac São Bernardo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 - Centro - São Bernardo

Informações: www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo