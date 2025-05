Quina 6.722 premia: confira dezenas sorteadas

As Loterias Caixa divulgaram em transmissão ao vivo desta terça-feira (6) as cinco dezenas do concurso 6.722 da Mega-Sena. O apostador sortudo deve faturar R$ 3.368.380,06.





Os números são: 07-15-32-52-24. "Após a apuração, fique atento à página da Caixa, para saber se o prêmio está acumulado", orientou ao público o apresentador Pereira Junior.





A Mega-Sena premiou também em mais de R$ 17 milhões 15-51-20-07-08-17.