Um ano após nascimento da filha, Fernanda Paes Leme fala sobre mudanças no corpo

Fernanda Paes Leme falou sobre as mudanças no seu corpo após o nascimento de sua primeira filha, a Pilar, que completou um ano de idade recentemente. A menina, vale pontuar, é fruto do antigo relacionamento da atriz com Victor Sampaio.

Em suas redes sociais, Fernanda abriu a caixinha de perguntas e foi questionada por uma internauta se ela já estaria aceitando o corpo. Sincera, ela falou que estava sem pesar desde a chegada da herdeira, e que se surpreendeu com o que viu:

- Se a gente for pensar em peso... eu fui me pesar ontem. Uma coincidência, inclusive. Estava na casa de uma amiga que tinha uma balança e falei: Nossa, deixa eu me pesar para eu ver como eu estou?. Eu nunca mais tinha me pesado. Vi que tinha voltado ao peso que eu estava antes de engravidar da Pilar. Até um pouco menos, um quilo menos.

A atriz ainda falou que a questão não se trata apenas do peso:

- É uma mudança total. Não é sobre o peso em si. Vem uma flacidez, a cicatriz da cesárea. Você vira uma pessoa internamente e externamente. A Pilar completou um ano. Não existe prazo ou tempo para nada disso, mas fiquei feliz de não ter noiado nessa questão do corpo durante esse período.

E encerrou:

- Estou voltando, procurando uma academia nova, fazendo pilates, indo na dermato e dando um upgrade. Inclusive, hoje eu tenho dermato e vou fazer umas coisas para flacidez e vou fazer um negócio no bumbum. Depois, ela [a médica] explica. Agora vem aí, Fepa rumo aos 42.