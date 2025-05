Super Micro Computer tem queda de 73% no lucro do 3º trimestre fiscal e corta projeções

A Super Micro Computer reportou lucro líquido de US$ 109 milhões no terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março, queda de 73% na comparação anual, quando havia lucrado US$ 402 milhões. O lucro por ação diluída foi de US$ 0,17, bem abaixo dos US$ 0,66 registrados no mesmo período do ano anterior.

A receita líquida somou US$ 4,60 bilhões, avanço de 19% frente aos US$ 3,85 bilhões de um ano antes. A margem bruta encolheu para 9,6%, contra 15,5% no ano anterior.

Apesar dos avanços nas soluções de inteligência artificial e data centers, como DCBBS e sistemas com refrigeração líquida, o CEO Charles Liang disse no relatório que alguns clientes adiaram decisões estratégicas de plataforma, o que pressionou os resultados.

A companhia revisou para baixo sua projeção de receita anual, de um intervalo entre US$ 23,5 bilhões e US$ 25 bilhões para uma faixa entre US$ 21,8 bilhões e US$ 22,6 bilhões. A estimativa para o 4º trimestre também veio aquém das expectativas: lucro por ação GAAP entre US$ 0,30 e US$ 0,40, com receita entre US$ 5,6 bilhões e US$ 6,4 bilhões. Os números foram considerados fracos por analistas do mercado.

A empresa encerrou o trimestre com caixa de US$ 2,54 bilhões.

Às 17h42 (horário de Brasília), as ações Super Micro Computer caiam 4% no after hours em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires