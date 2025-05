Kings League Brazil define classificados e confrontos dos playoffs

A fase de grupos da Kings League Brazil chegou ao fim com emoções. A FURIA FC confirmou sua hegemonia ao garantir a liderança da competição e a primeira vaga brasileira no mundial da França, que acontecerá em junho. Com a classificação suada do Dendele FC, também estão definidos os confrontos das quartas de final, que acontecem já no dia 9 de maio.

A última rodada foi marcada por jogos intensos e reviravoltas. No jogo que abriu a rodada, a FURIA venceu o Fluxo FC por 5 a 2 e selou sua posição no topo da tabela. Apesar de um bom desempenho do Fluxo, o time não conseguiu conter o artilheiro Leleti e o poderoso ataque da FURIA, que garantiu a vitória e a vaga antecipada para o mundial.

Na sequência, FunkBol Clube e Loud SC, já eliminados, protagonizaram o jogo com mais gols da história da competição: um eletrizante 10 a 9 para o FunkBol. O duelo foi um verdadeiro espetáculo ofensivo, com destaque para Lukinhas, da Loud, e Betão, autor dos gols decisivos. A surpresa ficou por conta da entrada em campo do presidente Coringa, que também teve boa atuação.

Desimpedidos Goti e Capim FC se enfrentaram em um jogo que consolidou os Desimpedidos como fortes candidatos ao título. Com grande atuação de João Pedro, além de dois gols de Luisinho e Marcelinho, a equipe venceu por 5 a 2 e chega embalada para os playoffs.

O confronto entre G3X FC e Nyvelados foi um verdadeiro duelo de gigantes. Ambas as equipes já estavam classificadas, mas brigavam por melhor posição na tabela. Em um jogo disputadíssimo, o Nyvelados levou a melhor, vencendo por 5 a 4 e garantindo o terceiro lugar, entrando com moral para a fase decisiva.

No encerramento da rodada, Dendele FC e Real Elite FC protagonizaram o jogo mais dramático da fase de grupos. A partida terminou empatada em 4 a 4 no tempo regulamentar, e foi decidida nos shootouts, com vitória do Real Elite. No entanto, o gol de Romarinho, nos acréscimos, garantiu o ponto necessário para que o Touro Loko avançasse aos playoffs, mesmo com a derrota.

Com o fim da fase regular, os confrontos das quartas de final da Kings League Brazil ficaram assim definidos:

G3X FC x Dendele FC

Nyvelados x Fluxo FC

Desimpedidos Goti x Capim FC

Os jogos acontecem no dia 9 de maio, e os vencedores não apenas avançam às semifinais, mas também carimbam o passaporte para o mundial da Kings League, que será disputado na França.

