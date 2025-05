EUA estão 'mirando em acordos justos' com parceiros comerciais, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o país está "mirando em acordos justos com parceiros comerciais" e que esses acertos, "favoráveis" para ambos os lados, serão alcançados "a partir das tarifas". Em depoimento na Câmara dos Representantes, Bessent reiterou a visão do presidente americano Donald Trump de que "as tarifas e acordos comerciais justos trazem empregos de volta ao país".

Ele também destacou a importância do monitoramento de investimentos estrangeiros da China. "A supervisão dos investimentos externos da China é uma nova ferramenta importante. Qualquer legislação sobre investimentos externos deve ser flexível", pontuou.

Segundo o secretário, alguns acordos comerciais, inclusive com "grandes parceiros" dos Estados Unidos, "podem ser anunciados ainda nesta semana".

Bessent ainda comentou a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) emitir uma moeda digital. "Uma moeda digital de um banco central é um sinal de fraqueza. Eu não seria a favor de o Fed emitir uma moeda digital", disse.

Sobre a dívida norte-americana, o secretário reforçou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. "Estamos tentando controlar o nível absoluto da dívida e fazer o PIB crescer. Concordo que o que importa é a relação dívida/PIB. É difícil saber quando o mercado se revoltaria contra a dívida dos EUA", afirmou.