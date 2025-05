Sinal elege nova diretoria e indica continuar combate à PEC de autonomia financeira do BC

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) elegeu uma nova diretoria-executiva para o biênio 2025-2027. Epitácio Ribeiro vai substituir Fábio Faiad na presidência da entidade. O conselho nacional do sindicato decidiu continuar o enfrentamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) número 65, que concede autonomia financeira e administrativa ao BC.

"As próximas semanas serão de intensificação dos diálogos no Parlamento, com atenção especial aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado", afirma o Sinal, em nota. "A mobilização também será reforçada no plano da comunicação, inclusive nas mídias sociais."

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tem se reunido com senadores da CCJ para debater a medida.

No dia 9 de abril, ele se encontrou com o presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), que sinalizou a possibilidade de fazer mudanças no texto. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), se reuniu com Galípolo duas vezes em março para tratar do tema, e prometeu apoio da sigla à autonomia.

A PEC 65 está parada na CCJ do Senado desde meados de 2024, após várias manobras do governo para adiar a apreciação do texto pelo colegiado durante a gestão do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto. O relator da medida, Plínio Valério (PSDB-AM), tem dito que ainda não foi procurado para tratar do tema.

No último dia 22, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Galípolo disse que há uma unanimidade no BC sobre a necessidade de atualizar o arcabouço financeiro e orçamentário da autarquia, mas ponderou que existe uma divisão sobre o regime trabalhista dos servidores. O secretário executivo do BC, Rogério Lucca, afirmou no dia 14 de abril que a PEC é uma das opções para avançar na agenda de "aprimoramento institucional."