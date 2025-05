Diadema faz mutirão para zerar fila de dois meses do CadÚnico

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema vai ampliar, a partir desta terça-feira (6), o atendimento ao CadÚnico (Cadastro Único), para zerar a fila de dois meses, na qual 5.467 munícipes aguardam para realizar o cadastro que garante acesso a programas sociais. Com a ampliação do número de cadastradores, a capacidade de atendimento vai aumentar para mais 3.600 vagas. O serviço também funcionará em dois sábados, 24 de maio e 7 de junho, disponibilizando outras 500.

O prefeito Taka Yamauchi (MDB) destaca que há atualmente 124.738 pessoas cadastradas no CadÚnico, mas que ainda existe demanda crescente, desde março do ano passado, aguardando atendimento. “Por isso, para atender todas as famílias que necessitam das oportunidades e apoio dos programas sociais, nós estamos intensificando os mutirões e ampliando as vagas, inclusive com atendimentos aos sábados, para agilizar esse processo”, afirma.

O Cadastro Único é um banco de dados que armazena informações sobre famílias de baixa renda no Brasil, permitindo que possam participar de programas como o Bolsa Família e a tarifa social de energia elétrica, entre outros. “Zerar a fila do Cadastro Único é prioridade, porque é por meio dele que milhares de famílias têm acesso a programas sociais essenciais. Com esse mutirão, queremos garantir que ninguém fique de fora dos seus direitos por falta de atendimento”, ressalta o secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas.

Para fazer o CadÚnico é necessário se enquadrar nos critérios de algum programa federal, estadual ou municipal. A Central de Cadastro Único de Diadema está localizada na Rua Antônio Piranga, 1.138, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É necessário fazer agendamento prévio e levar documento com foto e CPF dos moradores da residência, além do comprovante de endereço.

O agendamento é realizado no Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Mais informações podem ser obtidas na Central de Cadastros, no telefone (11) 4055-9100.