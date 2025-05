Com votação quase só de funcionários, Musk cria cidade no Texas

Uma área no sul do Texas, onde fica a sede da empresa de foguetes SpaceX, de Elon Musk, agora é oficialmente uma cidade com um nome que remete à ficção científica: Starbase ("base estelar", em tradução livre). A votação no sábado, 3, que criou formalmente o novo município, registrou uma margem ampla de votos favoráveis entre o pequeno grupo de eleitores que vivem lá e que são, em sua maioria, funcionários de Musk na SpaceX.

Conforme a apuração, foram 212 votos favoráveis e só 6 contrários, de acordo com os resultados publicados online pelo Departamento Eleitoral do Condado de Cameron. Musk comemorou em uma publicação em sua plataforma social X, dizendo que "agora (a Starbase) é uma cidade de verdade!".

A Starbase é a instalação e o local de lançamento do programa de foguetes da SpaceX, que está sob controle do Departamento de Defesa e da Nasa, e que espera enviar astronautas de volta à Lua e, algum dia, a Marte. Musk apresentou a ideia da Starbase pela primeira vez em 2021 e a aprovação da nova cidade era praticamente certa. A vitória eleitoral foi pessoal para o bilionário americano.

Apoio e críticas

A popularidade do empresário diminuiu desde que ele se tornou o rosto público dos cortes de gastos e empregos federais da gestão do presidente dos EUA, Donald Trump, e os lucros de sua empresa de automóveis, a Tesla, despencaram.

Em geral, a SpaceX tem o apoio das autoridades locais porque gera empregos e investimentos. No entanto, a criação de uma cidade oficial da empresa também atraiu críticos que temem que ela amplie o controle pessoal de Musk, com autoridade para fechar uma praia e um parque estadual muito frequentados para lançamentos de seus foguetes.

A votação ocorreu no momento em que a SpaceX pede permissão às autoridades federais para aumentar o número de lançamentos no sul do Texas de cinco para 25 por ano.

A cidade, localizada no extremo sul do Texas, perto da fronteira com o México, tem cerca de 3,9 km², atravessada por algumas estradas e salpicada de trailers e casas modestas de meados do século passado.

As autoridades da SpaceX não responderam aos pedidos de comentários.

"Precisamos da capacidade de expandir a Starbase como uma comunidade", escreveu a gerente-geral da Starbase, Kathryn Lueders, às autoridades locais em 2024, com o pedido para que a criação da cidade fosse votada.