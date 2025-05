Globalização como conhecemos mudou por ora, diz presidente do Banco Mundial

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou que o momento atual em que os Estados Unidos impõem tarifas a produtos importados pelo país oferece uma oportunidade para os parceiros comerciais.

"Modelo de globalização como conhecemos hoje está mudando por ora", afirmou o dirigente durante sua participação em painel da Conferência Global 2025 do Milken Institute, nesta segunda-feira, em Los Angeles.

O modelo de globalização em que você compra uma camiseta na Carolina do Norte barata que é fabricada no Vietnã, contando com arbitragem do valor da mão de obra e de logística, está sendo alterado. "O problema é que o indivíduo nos EUA não está mais interessado nesse modelo, pois não tem mais emprego", observou.

"Os EUA estão confrontando (esse modelo) diretamente nos últimos meses".

Nesse contexto, é importante para os países em desenvolvimento pensarem não só em relação ao comércio global, mas também olharem para comércio regional como uma oportunidade real, disse.

Banga afirmou que tem recomendado aos países em desenvolvimento com os quais tem algum envolvimento para que negociem com o governo americano, pois incerteza desse tipo é ruim para todos, incluindo para os EUA.

O presidente do Banco Mundial afirmou que é verdade que os EUA, historicamente, têm as tarifas mais baixas do que em qualquer outro lugar do mundo. Países em desenvolvimento têm tarifas ou barreiras não tarifárias, normalmente, mais altas, ponderou.

Para o presidente do Banco Mundial, esse é um momento de se fazer uma abordagem diferente para as tarifas e barreiras não tarifárias.