Mais Médicos abre 3,1 mil vagas; inscrições vão até 8 de maio

O Ministério da Saúde abriu, nesta segunda-feira (5), mais de 3 mil vagas para o programa Mais Médicos, que leva atendimento básico a comunidades carentes em todo o Brasil. As inscrições seguem até quarta-feira (8) e contemplam os 26 estados e o Distrito Federal.



Ao todo, são 3.174 oportunidades, sendo 3.066 vagas distribuídas em 1.620 municípios e outras 108 direcionadas a áreas indígenas, por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A meta do governo federal é reforçar o atendimento em locais com escassez de profissionais de saúde e alta vulnerabilidade social.



“Mais uma vez, o Mais Médicos cumpre o papel de levar assistência a quem mais precisa. Isso significa cuidado melhor e profissionais mais qualificados atuando perto da população”, destacou Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.



Quem pode participar

As vagas estão abertas para três perfis:



- Médicos com registro no Brasil (CRM);



- Brasileiros formados no exterior;



- Médicos estrangeiros habilitados.



No caso dos dois últimos grupos, é necessário passar por um treinamento obrigatório (Módulo de Acolhimento e Avaliação – MAAv), que prepara os profissionais para atender nas realidades mais desafiadoras do país.



Foco na atenção básica

Os médicos atuarão nas Equipes de Saúde da Família, responsáveis por atender diretamente a população e encaminhar casos mais complexos para especialistas. A atuação é integrada ao e-SUS, sistema que permite o acompanhamento completo do paciente, do posto de saúde aos hospitais.



De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa é estratégico:



“Existe uma conexão direta entre o Mais Médicos e a ampliação do acesso a exames, especialistas e cirurgias. O programa acelera o cuidado em todas as etapas do SUS”.



Cidades de pequeno porte são prioridade

Segundo o novo levantamento Demografia Médica 2025, a maior parte das vagas (75,1%) vai para municípios pequenos, onde há menos médicos por habitante. As demais são divididas entre cidades de médio (11,1%) e grande porte (13,8%).





Mais de 60 milhões de brasileiros beneficiados

Desde sua criação, o Mais Médicos já garantiu atendimento básico para mais de 63 milhões de brasileiros. Hoje, o programa conta com cerca de 24,9 mil profissionais em atividade, presentes em 77% dos municípios do país. A meta é atingir 28 mil médicos.



Como se inscrever:

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (8/5) no site do Ministério da Saúde (endereço fictício para exemplo).



Dúvidas: O Ministério da Saúde disponibiliza canais de atendimento para tirar dúvidas sobre o processo seletivo.