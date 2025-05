Homem é preso por tráfico após tentar fugir da PM em Diadema

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (2), no bairro Canhema, em Diadema, após tentar fugir de uma abordagem da Força Tática da Polícia Militar.



A equipe do 24º Batalhão realizava patrulhamento quando flagrou o suspeito pilotando uma motocicleta sem capacete. Ao perceber que seria abordado, ele tentou escapar, mas foi alcançado e detido após breve perseguição.



Com ele, os policiais encontraram um estojo com porções de cocaína, maconha e crack. Questionado, o homem confessou que vendia drogas na região e que lucrava cerca de R$ 200 por dia com o tráfico.



Foram apreendidos:



- 34 porções de cocaína



- 18 porções de maconha



- 6 pedras de crack



- R$ 14 em moedas



A moto usada na fuga também foi recolhida. O suspeito foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permanece à disposição da Justiça.