Fabiana Justus revela que recebeu carta de seu doador de medula

Fabiana Justus se emocionou ao ter uma carta respondida por seu doador. Nas redes sociais, nesse domingo, 4, a influenciadora contou que um ano após o transplante teve a chance de mandar uma mensagem para a pessoa que lhe doou a medula, uma vez que ambos não conhecem a identidade um do outro.

"Seguinte, quando a gente completa um ano do transplante, a gente tem direito a mandar uma carta anônima. Eles pediram para eu escrever seis linhas, sem me identificar, obviamente, mas me permitiram escrever seis linhas para o meu doador. E eu escrevi. [...] Ele é dos Estados Unidos. E a única coisa que eu sei é que ele tem 25 anos. Na verdade, agora eu sei um pouco mais, porque ele me respondeu, mas enfim", disse.

Ao continuar o desabafo, Fabiana falou um pouco mais sobre a emoção desse momento: "Antes de ler, eu já comecei a chorar, porque foi muito mágico, muito, muito, muito. E aí eu li a carta e ela não podia ser mais perfeita, as coisas que ele escreveu, assim, não podia ser mais perfeita.Vou dizer, é uma emoção muito gigante, surreal, porque eu sou profundamente conectada com uma pessoa que eu não conheço, eu ainda não posso conhecer. Se Deus quiser, quando completar um ano e meio do transplante, a gente pode pedir para trocar contatos e aí, sim, a gente vai poder se conhecer. Pela carta, eu acho que ele vai querer também, mas enfim, só vou saber quando chegar nesse momento. E por enquanto, eu só sei as coisas que ele escreveu na carta, que foram lindas. Eu não vou ler a carta aqui, porque eu ainda não o conheço, então eu quero preservar, obviamente, a intimidade dele. Depois que eu o conhecer, obviamente, ele vai acabar sabendo que eu divido as coisas aqui com vocês e eu vou pedir permissão, obviamente, de dividir um pouquinho com vocês de tudo isso, mas eu quero ter a permissão dele, então eu vou preservá-lo. Mas eu queria muito dividir esse momento com vocês, porque foi uma emoção surreal. Até agora eu não consigo, não caiu minha ficha, não consigo acreditar. Eu estava muito ansiosa por esse momento, algum tipo de contato com a pessoa que salvou a minha vida, porque Deus colocou esse ser humano, esse anjo, na minha vida, de alguma forma."

Ao finalizar, ela ainda contou mais alguns detalhes sobre ele: "Os nossos caminhos se cruzaram e a gente deu match na compatibilidade e os meus médicos falam que ele é basicamente um gêmeo meu, que eu não conheço. Então é uma sensação muito, muito indescritível. E mais uma vez eu venho aqui dizer quão lindo é esse processo, quão mágico é tudo isso.Eu escrevi na minha carta para ele que ele me permitiu ver os meus três filhos crescerem, que por causa dele eu tive uma segunda chance de vida e é isso que eu sinto, sabe? Então doem, se cadastrem, por favor. Isso é muito lindo, é muito mágico. Eu já li e reli a carta dele umas 100 vezes e eu ainda não consigo acreditar. A única coisa que eu quero contar é que ele falou que ele pensou muito em mim no último ano. Eu consigo imaginar como deve ser esquisito também ? você doa a medula para alguém que você não conhece, você não tem notícias daquela pessoa, você não sabe se ela tá bem. Então eu acho que quando ele recebeu a minha carta, ele deve ter ficado aliviado. Inclusive ele falou que ele recebeu a minha carta no dia seguinte que ele tinha mandado mensagem para o programa para perguntar se ele poderia mandar aquela carta para mim. Então ele recebeu a minha carta um dia depois de ter pensado em me mandar uma carta. Foi muito legal. E é isso, eu só queria dividir isso com vocês. Eu precisei de uns dias para assimilar o que aconteceu, porque até agora eu ainda não assimilei direito. Até agora eu não acredito que a gente se falou de alguma forma. E é isso, vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos. É surreal, surreal. O sangue dele corre pelas minhas veias e eu ainda não o conheço. É surreal, sério, só isso que eu quero dizer. E eu queria muito dividir isso com vocês, que eu sei que vocês torcem e acompanham tudo. E eu sei lá, eu sentei aqui e falei: vou abrir a câmera e vou gravar. Agora que eu tô mais centrada com essa história, porque eu fiquei muito emocionada, de verdade. Minha família também ficou muito emocionada. E é isso que eu falei, a carta não podia ter sido mais perfeita, as coisas que ele escreveu. Então, não dá para acreditar, não dá para acreditar. É isso."

Fabiana contou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro de 2024. Ela passou pelo transplante no final de março daquele mesmo ano.