Mobilidade nos trilhos

A futura concessão da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) à iniciativa privada é oportunidade estratégica para melhorar a mobilidade no Grande ABC. O plano prevê a construção de estações e a reforma das existentes deve impactar diretamente a qualidade do serviço prestado a milhões de passageiros mensais. Existe expectativa de elevação dos trilhos e construção de plataformas centrais que ajudem a resolver problemas recorrentes, como os alagamentos nas vias, especialmente durante períodos de chuvas fortes. A infraestrutura aprimorada ajudará a garantir uma circulação mais regular e segura das composições, atendendo a uma demanda crescente por transporte público nas sete cidades.

Outro avanço significativo com o projeto é a conexão da Linha 10 com a futura 14-Ônix, criando eixo de transporte que facilitará o deslocamento entre Santo André, São Bernardo e Guarulhos, além de integrar o sistema ferroviário com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). A criação da Estação ABC (antiga Pirelli) será ponto estratégico para essa interligação, resultando em viagens mais ágeis e facilitando a mobilidade entre diferentes municípios e regiões. O planejamento de requalificação urbana em torno da nova parada também é medida importante, que pode trazer melhorias no trânsito local, na oferta de serviços e na valorização das áreas circunvizinhas, gerando impacto positivo para a economia e qualidade de vida da população.

É essencial que o processo de concessão seja acompanhado de perto pela sociedade, garantindo que investimentos prometidos, como a compra de novos trens e a modernização da infraestrutura, sejam realmente entregues dentro do cronograma estabelecido. Embora o edital e o leilão da concessão estejam previstos para ocorrer ainda neste ano, a execução das obras levará tempo, o que exige fiscalização rigorosa. Para que a população do Grande ABC seja realmente beneficiada com essa transformação, é fundamental que o Estado mantenha um comprometimento firme com o cumprimento dos prazos e a implementação da proposta, assegurando que a qualidade do transporte ferroviário melhore de forma substancial e seja acessível para todos.