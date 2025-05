Preso em Mauá com carro furtado diz que ganharia R$ 500 para largar veículo

Um homem foi preso por receptação de veículo furtado na noite do último sábado (3), em Mauá. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Estrada Mauá e Adutora do Rio Claro, quando uma equipe da Força Tática avistou um carro trafegando no contrafluxo. O comportamento suspeito do motorista ao notar a presença da viatura chamou a atenção dos policiais.



Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a consulta ao sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) revelou que o veículo era produto de furto.



Aos policiais, o homem afirmou que havia recebido R$ 500 para deixar o carro em Santo André e negou participação no furto. Mesmo assim, ele foi conduzido ao Distrito Policial de Mauá, onde foi indiciado por receptação e permaneceu preso.