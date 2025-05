Quarta etapa da Copa São Paulo de Enduro FIM agita Ribeirão Pires

Ribeirão Pires foi palco neste domingo (5) da quarta etapa da Copa São Paulo de Enduro FIM, que reuniu mais de 110 pilotos – desde categoria kids até profissionais – vindos de diversas regiões do Brasil, destacando a importância nacional da competição.

A prova, organizada pela Rally Point com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, teve como base a tricentenária Capela de Nossa Senhora do Pilar, importante ponto turístico da Estância, que foi tomado por famílias e entusiastas da modalidade.

As equipes de Ribeirão Pires - Mult Racing, B9 MotorSports, Brisa Off Road, Detestáveis, Lama na Cara e Morro da Cruz - formadas por pilotos locais e da região, tiveram performances desafiadoras. Entre os destaques estava Claudiney Couto que conquistou 1º lugar na categoria E40 e 7º na classificação geral. “Há 20 anos participo das provas na cidade, além do desafio do percurso, é sempre divertido estar ao lado de amigos e família”, disse.

Entre os participantes que vieram de longe, o clima era de entusiasmo. O piloto Mateus Loyo, da equipe Amadores da Elite, veio de Barra Mansa (RJ) - acompanhado pela esposa e a mãe - para disputar a prova, sua segunda experiência em Ribeirão Pires. “Estive aqui em 2023, mas é a primeira vez que disputo neste percurso com quase 30 km. As trilhas estavam bem sinalizadas e tudo muito bem organizado. Com certeza volto nas próximas edições, sempre com a família toda para curtir". Mateus subiu ao pódio em 1º lugar na categoria E1 e ficou em 10º na classificação geral.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, acompanhou de perto o início da competição e destacou a relevância do evento. “Além de valorizar o esporte e revelar novos talentos, o evento movimenta a economia, incentiva o turismo e mostra o quanto nossa cidade está preparada para receber grandes competições. Ficamos felizes em ver famílias inteiras reunidas aqui, compartilhando esse momento de emoção e adrenalina", ressaltou.

A próxima etapa da Copa São Paulo de Enduro FIM acontece dia 18 de maio, em Brotas (SP). Mais informações sobre o evento e as classificações dos competidores podem ser conferidas no site oficial: www.rallypoint.com.br.