Corinthians sofre com o VAR, mas vence o Inter de virada com hat-trick de Yuri Alberto

Em um jogo eletrizante, o Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2 na Neo Química Arena neste sábado, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. Yuri Alberto aplicou a "lei do ex" e fez três dos quatro gols do Corinthians, que saiu na frente e chegou a levar a virada num intervalo de quatro minutos, quando o Inter virou com Aguirre e Thiago Maia, no final do primeiro tempo.

O camisa 9 do time paulista empatou na etapa final, quando a equipe da casa foi melhor, e venceu o jogo em Itaquera com um gol de pênalti nos acréscimos. Ainda sobrou tempo para Coronado, no último minuto, fazer o quarto do Corinthians com uma cavadinha de categoria para cima do goleiro Anthoni.

O Corinthians chegou a balançar as redes mais duas vezes, mas ambas foram anuladas pelo árbitro após revisão no VAR por faltas nas origens dos lances dos gols. Porém, o VAR viria a tomar uma decisão a favor do time de casa nos acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro reverteu uma decisão de campo, marcando o pênalti que, cobrado e convertido por Yuri Alberto, deu a vitória ao time alvinegro.

A partida marcou a estreia de Dorival Júnior na Neo Química Arena. Com o resultado, o Corinthians vai aos 10 pontos e dorme em sétimo no Brasileirão, enquanto o Inter fica nos 9 pontos na oitava posição.

O Inter melhorou no jogo conforme Roger Machado mudou o posicionamento do time. E logo veio o empate com Aguirre, aproveitando cruzamento na área, aos 37 do primeiro tempo.

E pouco tempo depois veio a virada colorada. O Inter invadiu a área corintiana e Alan Patrick na linha de fundo tocou para Thiago Maia colocar no fundo das redes com o gol totalmente aberto.

Yuri Alberto chegou a balançar as redes novamente no começo do segundo tempo. Porém, após revisão no VAR, o árbitro anulou o gol ao marcar, na origem do lance, falta de Matheuzinho em Wesley.

O camisa 9 teve que esperar mais alguns minutos para aí sim marcar seu segundo gol no jogo, desta vez sem infrações, ao subir de cabeça na área para testar para o fundo das redes. Este foi o décimo gol de Yuri Alberto no ano.

A essa altura o Inter já jogava com um homem a menos em campo, por conta da expulsão de Bruno Henrique pelo segundo cartão amarelo após mais uma entrada forte em um rival.

Aos 33 minutos do segundo tempo, novamente o VAR impediu a virada corintiana. Memphis Depay havia feito um golaço de voleio, mas o árbitro anulou após revisão no vídeo por uma falta de André Ramalho na origem do lance.

Mas, nos acréscimos, enfim o VAR veio a favor do Corinthians, com o árbitro marcando um pênalti de Oscar Romero, do Inter, após rever o lance no vídeo. Yuri Alberto bateu com força, sem chances para Anthoni, e completou seu hat-trick.

O Corinthians volta a jogar na próxima terça-feira, novamente na Neo Química Arena, mas pela Copa Sul-Americana, onde enfrenta o América de Cali buscando se reabilitar na fase de grupos da competição.

Já o Internacional viaja até a Colômbia, onde na quinta-feira joga contra o Atlético Nacional pela fase de grupos da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 4 X 2 INTERNACIONAL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Bidu); Raniele (Coronado), José Martínez (Talles Magno), André Carrillo (Charles); Romero (Maycon), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo), Alan Patrick (Romero) e Wesley (Luiz Otávio); Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Yuri Alberto, aos 24, Aguirre, aos 37, e Thiago Maia, aos 42 minutos do primeiro tempo. Yuri Alberto, aos 18 e aos 49 (pênalti), e Coronado, aos 58 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Romero (Internacional); Matheuzinho e Charles (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Henrique (Internacional).

RENDA - R$ 3.041.403,00.

PÚBLICO - 44.560 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).