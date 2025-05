Pole em Miami com recorde do circuito, Verstappen diz que ritmo do GP depende do clima

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, desafia o domínio que a McLaren vem impondo na temporada da Fórmula 1 até agora largando na pole position no GP de Miami neste domingo. O tetracampeão mundial estabeleceu o novo recorde do circuito americano, alcançou sua 43ª pole da carreira e disse que as condições atmosféricas jogam algumas incógnitas sobre a corrida.

"Não sei dizer qual será o ritmo da corrida, temos que esperar para ver o clima", afirmou Verstappen. "Tenho a melhor posição de largada, isso é sempre positivo, mas na corrida é uma história completamente diferente."

O início da corrida sprint neste sábado foi adiado em quase meia hora por causa da chuva. Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos por uma saída insegura no pit lane e não conseguiu pontuar. Depois, no treino de formação do grid, o piloto holandês conseguiu se recuperar.

"Foi uma ótima qualificação", disse Verstappen, que se tornou pai pela primeira vez pouco antes de chegar a Miami. "Acho que fomos melhoramos um pouco o carro a cada volta", afirmou o piloto, que acrescentou que cometeu um pequeno erro na Curva 1 de sua última volta rápida. "Perdi um pouco de tempo lá, mas no final deu tudo certo", completou ele, que conquistou sua terceira pole na temporada.