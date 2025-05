Palavra do Leitor - 3 de maio de 2025

Inteligência artificial

Quem foi bem educada desde a infância nem precisa desse tal de ChatGPT.

Márcia Perecin

São Bernardo

Fraude no INSS

‘Não me omiti, procurei agir, diz Lupi sobre fraudes no INSS’ (Economia, dia 29). Inadmissível e inacreditável que tenha acontecido essa tungada na conta dos aposentados com a ajuda de um braço do governo facilitando o acesso aos dados pessoais das vítimas. Com a extinção do imposto sindical por meio da Reforma Trabalhista em 2017, no governo Temer, a fonte dos sindicatos secou, mas o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou constitucional o desconto na folha de pagamento dos funcionários sindicalizados ou não. Um mimo aos sindicatos, que apareceram aos montes credenciados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sem a comprovação de documentos e sem prestar serviço algum. Em 2023, Lula soube que os aposentados vinham sendo roubados, pois o deputado Gustinho Ribeiro havia feito as denúncias dos descontos ao TCU (Tribunal de Contas da União), mas nada fez . Mesmo a Dataprev tendo recomendado a biometria para a autorização dos descontos, não foi ouvida. O golpe nas contas dos aposentados continuou até vir à tona a operação da PF (Polícia Federal) que escancarou o que se passa no interior do INSS comandado por Carlos Lupi, um chegado de Lula. Mesmo com a popularidade em baixa, Lula segue se passando por inocente e falando ser um defensor dos pobres. Pobre Brasil.

Izabel Avallone

Capital

Funeral do papa – 1

‘Lula e comitiva viajam a Roma par o funeral do Santo Padre (Setecidades, dia 25). Alguém avise ao leitor de São Bernardo de nome Walmir (Papa Francisco, dia 28) que a comitiva de Lula com 18 pessoas não foi fazer turismo em Roma. Ficaram menos de 24 horas na Itália e a hospedagem foi na Embaixada Brasileira. Essa comitiva representando os Três Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo) refletiu a importância do funeral, que emocionou milhões de pessoas, independentemente de serem católicas ou não, bem como foi uma forma de prestigiar o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal). Diferentemente teria sido se o inelegível tivesse sido reeleito, pois ele foi o único presidente, após a redemocrati-zação, que não se encontrou com um papa, e, em entrevista ao SBT no dia do falecimento de Francisco, minimizou a importância da efeméride.

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Funeral do papa – 2

Somos um País de vira-latas mesmo. Enquanto o presidente do país mais rico do mundo, Donald Trump, comparece apenas ele e sua esposa no funeral do Papa Francisco, a comitiva do presidente Lula da Silva foi composta de 18 pessoas, com todas as despesas pagas pela União. Parecia aquela historinha antiga quando o primo rico convidava primos pobres para uma visita, esses acabavam levando serviçais e até cachorros. Num País quebrado, tendo Lula já avisado que em 2027 não teremos como pagar contas básicas como saúde e educação, mostrar contenção de despesas seria caso de humanidade, já que até os aposentados estão sendo roubados!

Beatriz Campos

Capital