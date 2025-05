Ribeirão Pires abre inscrições para o Sarau da Estância

Ribeirão Pires está com inscrições abertas, até dia 8 de maio, para edição do Sarau da Estância. O tradicional evento da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, que proporciona ambiente de poesia, dança, teatro, música e circo, abre as portas para artistas profissionais e amadores de toda a região promoverem suas apresentações.

As vagas são limitadas e para participar é necessário realizar inscrição prévia pelo link: https://forms.gle/o8gn8PZGfYmLfUKK8

Aberto ao público com entrada gratuita, o Sarau da Estância será realizado no dia 10 de maio, a partir das 18h, no saguão Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), na rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Centro.

Aniversário da Emarp

O Sarau da Estância terá neste mês edição especial de aniversário da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires. A Secretaria de Cultura está preparando programação para comemorar, no próximo dia 21 de maio, quatro anos da Emarp, um dos principais polos de formação artística da região.

A programação, que inclui apresentações de música, dança, desenhos e pintura, teatro e audiovisual, será divulgada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

Serviço

Sarau da Estância - Inscrições até 08/05

Via formulário online: https://forms.gle/o8gn8PZGfYmLfUKK8

Data do evento: 10/5 - Sábado, às 18h

Local: Saguão da Emarp - Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Centro

Entrada gratuita