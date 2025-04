Motoristas encontram lentidão na Anchieta e Imigrantes nesta segunda-feira (28)

Motoristas que seguem rumo a São Paulo enfrentam pontos de lentidão nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes na manhã desta segunda-feira (28). Segundo a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o excesso de veículos provoca tráfego carregado em trechos das duas vias.

Na Anchieta, o congestionamento se estende do km 15 ao km 10 e do km 20 ao km 17, ambos no sentido Capital. Já na Imigrantes, há lentidão do km 17 ao km 14, também em direção a São Paulo. Nos demais trechos de ambas as rodovias, o trânsito flui normalmente.

O SAI opera em esquema 5x5, com cinco faixas liberadas para cada sentido. A operação é considerada normal, apesar de obras em andamento nas vias. A pista sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta operam no sentido Litoral, enquanto as pistas norte da Imigrantes e sul da Anchieta seguem em direção a São Paulo.