Márcio França quer aval de Lula para disputar o Estado e ‘apertar’ Tarcísio

Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, reforçou no sábado (27), o desejo de disputar a cadeira de governador de São Paulo. A intenção foi externada ao partido. Entretanto, o aval depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram feitas durante discurso no congresso estadual do PSB, realizado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). “Estou aguardando o presidente Lula, (para saber) como ele enxerga o quadro. Ele ainda está fazendo os seus arranjos nacionais, mas tenho a impressão que caminha para um acordo”, disse.

Esta não é a primeira vez que França demonstra a vontade de entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Ao Diário, em setembro do ano passado, durante agenda de apoio à reeleição do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o ex-governador de São Paulo, entre abril e dezembro de 2018, já apontava a possibilidade de estar nas urnas em 2026. “A decisão passa pelo governo. O presidente Lula vai pensar no alto de sua experiência, e vai escolher o que for melhor para São Paulo”, declarou.

Na ocasião, o ministro evitou entrar em atrito com Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Tenho a impressão que devemos ter uma posição aguerrida. O governador (Tarcísio) é de respeito, mas ele nunca foi apertado de verdade. Quem me conhece sabe como eu funciono no debate”, ponderou ao chamar o republicano, que pode concorrer à reeleição, para discutir São Paulo.