Santo André entrega chuteiras e ensino de inglês em projeto esportivo

Futebol, educação e solidariedade se encontraram no Estádio Bruno José Daniel neste domingo (27) com o lançamento do Projeto Gold Placa. A iniciativa da Prefeitura de Santo André distribuiu 1.000 pares de chuteiras a crianças e adolescentes e marcou o início de aulas gratuitas de futebol combinadas ao ensino de inglês online para jovens entre 7 e 17 anos.



Com o slogan "educação jogada em outra língua", o Gold Placa já reúne mais de 2.500 participantes em 28 campos da cidade. “Esse é mais um exemplo do nosso cuidado com o esporte. Estamos até planejando uma competição maior, com finais no nosso estádio”, adiantou o prefeito Gilvan Junior.



O evento agitou famílias, alunos e influenciadores digitais do Funkbol Clube, time que disputa a Kings League Brasil, torneio de fut7 idealizado pelo ex-jogador Gerard Piqué. Durante a manhã, os participantes curtiram circuitos de futebol com desafios de habilidade e brincadeiras ao lado de nomes como Michel Elias e Mlk Jhow.



"Aprender inglês de forma divertida e prática será essencial para o futuro desses jovens", destacou o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Jobert Minhoca.