Homem ameaça companheira com faca e é preso no bairro Canhema, em Diadema

Um homem de 47 anos foi preso no sábado (26) por violência doméstica no bairro Canhema, em Diadema. O indivíduo ameaçou a mulher, 41, com uma faca e foi contido por policiais militares que foram acionados para ocorrência.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o caso aconteceu na Avenida Dom João VI e a vítima precisou ser encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

O agressor foi levado ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal contra a mulher