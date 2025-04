Grande ABC tem 1.308 vagas de emprego nos centros públicos

Os serviços de recolocação profissional mantidos pelas prefeituras do Grande ABC disponibilizam 1.308 vagas de emprego nesta semana em que se comemora o Dia do Trabalhador. São postos para vários níveis de escolaridade e alguns sem exigência de experiência prévia.

Em São Caetano, o Portal do Emprego tem 594 postos. Para consultar a disponibilidade, é necessário acessar o portal do município na internet (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

A Casa do Trabalhador de Mauá, administrada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, está com 594 vagas disponíveis. Entre as oportunidades estão controlador de acesso, operador de empilhadeira e revisora de tecidos. Os postos abertos abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, em empresas localizadas em Mauá, em outras cidades da região e da Capital.

A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Em Santo André, são 44 vagas, que podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial, o candidato deve comparecer ao CPETR, na Praça IV Centenário, número 01, no Centro.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema tem nesta semana 103 vagas, para todos os níveis, com destaque para as 20 vagas de ajudante mecânico e outras dez de vendedor externo, além de quatro exclusivas para pessoas com deficiência. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em Ribeirão Pires, são 16 vagas. A seleção acontece no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4824-4282.