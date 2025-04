Influenciador transforma amor pelo Corinthians em profissão

Uma janela se abre, uma música de fundo toca e um rosto conhecido aparece comemorando uma vitória do Corinthians. O responsável pela cena é Kauê Neves, 35 anos, influenciador de São Caetano que, com vídeos virais bem-humorados e referências à cultura pop nas redes sociais, transformou sua paixão pelo clube em conteúdo diário e em profissão.

A página ‘Kauê Corinthiano’ nasceu quando ele percebeu que falar do Alvinegro com quem vive o clube diariamente poderia gerar conexões com a torcida. “Comecei a perceber que os corintianos queriam se ver retratados com bom humor, mas com verdade também”, diz. Criou quadros, personagens e passou a tratar os compromissos do Timão como uma chance de brincar com o sofrimento e a alegria do torcedor.

O maior símbolo disso é a ‘janela’. Toda vez que o Corinthians vence, Kauê aparece abrindo a janela de casa comemorando e exibindo faixas com frases que resumem a partida. A ideia, que surgiu em um momento de alívio após uma sequência de derrotas, pegou: “Acordei feliz e quis mostrar como o dia começa diferente quando o Corinthians ganha. Todo torcedor sente isso na pele”, conta. Outro personagem criado por Kauê é o ‘anjo da guarda corintiano’, que entra em cena antes de partidas decisivas.

Segundo Kauê, o marcante samba presente nos vídeos, Só felicidade, do Grupo Fundo de Quintal, foi escolhido por acaso, mas retrata o momento de dificuldade e separação que o Corinthians passou em 2024, quando engatou uma sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão, saindo do Z-4, e termimando na sétima colocação.

Com o tempo, o reconhecimento ultrapassou as telas. Hoje, com mais de 100 mil seguidores, e atletas do atual elenco entre eles, Kauê foi o primeiro influenciador do País a fazer colaborações oficiais com o Corinthians. “Jamais imaginei que um vídeo despretensioso me colocaria ao lado de quem eu via pela TV. Vi a final do Paulista de dentro do campo, e na comemoração, o Yuri Alberto brincou comigo, perguntando se eu faria um vídeo com a janela no dia seguinte”, diz. A questão do atacante foi atendida, e quem participou da produção pós-título foi Augusto Melo, presidente do Alvinegro.

Hoje, Kauê vive exclusivamente da criação de conteúdo. Ele e a esposa, Alana Moura, largaram os empregos formais para apostar no caminho. “Minha esposa comprou meu sonho e veio junto. Minha mãe segurou as pontas, me ajudou até financeiramente. Sem elas, nada disso teria acontecido”, afirma.

Na rua, o reconhecimento é constante. “No começo, eu achava estranho alguém querer tirar foto comigo. Hoje, entendo o carinho e faço questão de retribuir”, diz. E não foi só entre os torcedores que seu rosto passou a ser famoso. Kauê conta que Neto, um de seus ídolos, também já o reconheceu em um encontro. “Foi quando caiu a ficha. Percebi que tinha me tornado alguém público”, relata.

Para o restante de 2025, o influenciador aposta em mais um troféu para o Timão: a Copa do Brasil. “O time está ‘copeiro’, acho que dá para buscar. O G-4 do Brasileiro também. Já os rivais... Melhor nem falar”, brinca Kauê.