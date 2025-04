Juliette lança álbum Risca Faca e celebra nova fase com homenagem ao noivo

Quatro anos após vencer o BBB 21, Juliette Freire mostra que não tem medo de se reinventar. A paraibana lançou seu novo álbum de estúdio, Risca Faca, que, segundo ela em entrevista ao Extra, representa uma verdadeira festa, refletindo sua vida pós-reality.

De acordo com a visão da cantora esse projeto musical representa uma celebração da música popular e das raízes culturais brasileiras, já que as dez faixas transitam por forró, piseiro e romantismo, estilos que ela acredita serem sua identidade natural.

Fui ficando mais leve, buscando essa Juliette mais feliz, eufórica, divertida e sensual. No São JUão isso já apareceu, mas no Risca Faca estou mais de boa, mais leve, e isso se materializa na música. Participei desde a composição até a criação, e tudo aconteceu de forma bem orgânica. A festa Risca faca é, para mim, o rolê mais inesquecível e icônico de nossas vidas. É isso que ele representa.

Entre as músicas, Boyzinho chama atenção por ser dedicada ao noivo, o campeão brasileiro de crossfit de 2019, Kaique Cerveny. A música é uma declaração de amor, celebrando o relacionamento que começou há dois anos:

Ele [Kaique] está em várias músicas, mas Boyzinho é a que deixa isso mais explícito. Quando você está apaixonada, fica mais leve, feliz, se reconhece mais. Estou numa fase de conexão mesmo, e ele me deixa assim, super leve e feliz. A música retrata isso. Tudo acontece no momento certo. Esse relacionamento me trouxe leveza e felicidade.

Por falar em amor e no futuro marido, a advogada e maquiadora afirma que está bastante animada para o casamento, no entanto, também relatou que não tem pressa para oficializar a união, tendo em vista que os dois já moram juntos no Rio de Janeiro em uma mansão alugada por 60 mil reais e que pode ser comprada por 20 milhões:

Nunca sonhei com casamento. Estou pesquisando agora, entrando nesse universo. Nunca fui de ficar pensando e sonhando. Hoje estamos começando a entender, e estou descobrindo prazer e felicidade em coisas que nunca tinha desejado antes. Mas estou bem feliz. Vai ser como a gente se sentir confortável. Ainda não começamos a organizar nada, mas garanto que o vestido branco vai ter, isso não pode faltar.

Comentando a respeito de aumentar a família, a famosa afirma que por enquanto não se vê grávida, por mais que em outras ocasiões já tenha falado publicamente que adoraria ser mãe de gêmeos:

Falei que queria ter gêmeos, mas comecei a receber mensagens de mães e desisti. Só se for da vontade de Deus. Mas, se eu for fazer inseminação, vai ser um só. Já congelei meus óvulos, vamos ver... Mas ainda não sei quando vem um bebê.