Flamengo x Corinthians no Brasileirão: veja onde assistir e possíveis times

O Flamengo enfrenta neste domingo (27) o Corinthians pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo acontece às 16h no estádio Maracanã e será transmitido pela TV Globo e pelo canal Premiere. O time carioca busca a liderança do campeonato, atualmente está em segundo, com 11 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que lidera com 13.

Do outro lado, o Timão não contará ainda com o técnico recém-contratado Dorival Júnior. O interino Orlando Ribeiro, que estava à frente do time na vitória de 1 a 0 sobre Racing (Uruguai) pela Copa Sul-Americana, comandará a equipe neste domingo.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 227 de abril, às 16h (Brasília)

- Local: Maracanã, Rio de Janeiro

- Onde assistir: Globo (TV aberta), Premiere (TV fechada)

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael (Pedro) e Bruno Henrique..

Técnico: Filipe Luís

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo ; Romero (José Martínez), Yuri Alberto e Memphis Depay.

Técnico: Orlando Ribeiro