Polícia Militar prende dupla por roubo qualificado no Centro de Diadema

Dois indivíduos foram presos na tarde de sexta-feira (25) após praticarem um roubo em um estabelecimento comercial na região central de Diadema. A ação foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.



A equipe foi acionada via COPOM com a informação de que dois suspeitos armados haviam acabado de cometer o crime, subtraindo dinheiro e pertences da vítima. Com as características dos assaltantes em mãos, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram a dupla entrando rapidamente em uma barbearia, em atitude suspeita.



Durante a abordagem, foi encontrado com um dos indivíduos um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de um aparelho celular e uma quantia em dinheiro — todos reconhecidos como produtos do roubo.



Os suspeitos confessaram o crime no local. Eles foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a vítima fez o reconhecimento formal.



O caso foi registrado como roubo qualificado, e os detidos permaneceram à disposição da Justiça.