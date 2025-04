Após alarde, Davi Brito revela cirurgia estética: 'O pai tá lipado'

Depois de sua equipe fazer mistério sobre uma cirurgia, Davi Brito, campeão do BBB 24, revelou neste domingo (27) que passou por uma lipoaspiração. A informação foi confirmada por ele próprio nas redes sociais.



No sábado (26), a equipe de Davi havia publicado um comunicado que gerou apreensão entre os fãs: "Oi, gente! Temos um recado sério sobre o nosso Davizinho. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia. Agradecemos imensamente o apoio de todos neste momento."



Já neste domingo, o ex-BBB compartilhou um vídeo do procedimento e explicou: "Agora o pai tá lipado!" No post, Davi contou que o procedimento foi realizado pelo médico Lucas Guimarães e comemorou o resultado: "Sério, vocês não vão acreditar na transformação. Tudo foi feito com muita segurança, tecnologia de ponta e a experiência de um dos melhores na área."



No vídeo, ele também convidou os seguidores a conferirem o resultado.