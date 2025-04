Graciele Lacerda comemora um ano da fertilização de Clara

Explodindo o fofurômetro! Na noite do último sábado, 26, Graciele Lacerda compartilhou um álbum de fotos do período do processo de fertilização e depois de Clara. Isso porque o procedimento, que gerou a gravidez da influenciadora, completou um ano.

Na legenda, Gra comemorou que havia se passado um ano desde a fertilização em que conseguiu realizar o sonho de se tornar mãe. A influenciadora compartilhou toda a emoção relembrando o momento:

"Hoje faz exatamente um ano que plantei a sementinha que se tornou o maior amor da minha vida: minha filha, Clara. No dia 26 de abril, através da FIV dei o primeiro passo para realizar o meu sonho. E aqui estamos, com meu coração transbordando de amor e gratidão!"