Abertura do Circuito Paulista reúne grandes nomes do skate nacional em São Bernardo

O esporte radical tomou conta de São Bernardo no sábado (26), com a abertura da 1ª etapa do Circuito Paulista de Skate Park no Parque da Juventude Città di Maróstica. O evento, que reuniu competidores das categorias mirim, iniciante, amador (feminino e masculino) e máster masculino, trouxe para a cidade grandes nomes do skate nacional.

Organizado pela FPS (Federação Paulista de Skate), com apoio da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o circuito é um dos mais importantes do Estado e tem validade para o ranking estadual da modalidade. Com entrada gratuita, a competição mobilizou a comunidade local e atraiu visitantes de diversas regiões, movimentando o Parque da Juventude desde o início da manhã.

Ao todo, cerca de 140 competidores participaram da etapa, representando o talento local e o potencial de todo o Estado no skate park. Entre eles, o jovem Eduardo Yu, de apenas 12 anos, que é morador do município e competiu na categoria iniciante. “Eu ando de skate desde os cinco anos e hoje estou muito animado para competir. Quero sempre acertar muitas manobras. A pista aqui é uma das minhas preferidas, é como se fosse a minha casa. Acho muito importante que as pessoas apoiem o skate para que mais gente possa gostar do esporte”, contou o skatista mirim.

Presente no evento, o skatista profissional Pietro Nunes, 14, morador do bairro Assunção, fez questão de prestigiar a competição. Mesmo sem competir, o bicampeão brasileiro marcou presença para incentivar os novos talentos. “Treino aqui no Parque da Juventude todos os dias, essa pista é a minha casa. Aqui tem uma das melhores estruturas do Brasil, talvez até do mundo, com half, park e street. Para quem está começando, eu diria que andar de skate aqui é uma diversão. Não é treino forçado, é brincadeira, é todo mundo junto”, relatou o atleta, que atualmente integra a Seleção Brasileira Júnior de Skate.

A lista de importantes nomes da modalidade que marcaram presença é extensa: entre eles estavam Ítalo Penarrubia, recordista mundial de maior ae´reo do X-Games, competição na qual já ganhou duas medalhas de ouro, além de duas pratas no Mega ramp, bem como Dora Varella, duas vezes finalista olímpica - em Paris 2024 ficou na quarta posição no skate park, melhor colocação de uma skatista brasileira na modalidade. Bicampeão brasileiro da modalidade e técnico da Seleção Brasileira, Edgard Vovô também prestigiou o circuito, acompanhando o filho Eduardo Feitoza Pereira, o Dudu, que participou da categoria amador.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou a importância de São Bernardo receber uma etapa tão expressiva do skate paulista. “É uma alegria imensa ver o Parque da Juventude tão cheio, respirando esporte e cultura. O skate é muito mais que um esporte, é uma ferramenta de transformação, principalmente para a juventude. Continuaremos investindo em espaços e eventos que incentivem a prática esportiva e que façam de São Bernardo uma referência no esporte para o Brasil”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fran Silva, também celebrou a realização da etapa em São Bernardo. “Essa competição reforça a tradição que São Bernardo tem com o skate e com o esporte de base. Nosso compromisso é oferecer infraestrutura de qualidade e apoio aos nossos atletas. Ter o Circuito Paulista aqui é a prova de que estamos no caminho certo”, pontuou.

Estratégico

Para o presidente da Federação Paulista de Skate, Bruno Rinaldi, abrir o circuito na cidade foi estratégico para elevar o nível técnico da competição. “A escolha do Parque da Juventude foi essencial, pois aqui conseguimos receber todas as categorias com uma estrutura de alto nível. Tivemos 140 inscritos, quase o dobro do ano passado, mostrando a força do skate em São Bernardo. Nosso trabalho é formativo, preparando essa molecada para o cenário profissional e, futuramente, para representar o Brasil nas maiores competições”, destacou.

Com 22.500 metros quadrados de área, o Parque da Juventude é considerado um dos maiores e mais completos espaços voltados aos esportes radicais da América Latina. Além das pistas de skate, o local conta com estrutura moderna para BMX, escalada, patins e outros esportes, além de ser um dos principais pontos de encontro da cultura urbana.

A programação de sábado teve início com o aquecimento dos competidores e reconhecimento da pista, seguido das baterias eliminatórias em cada categoria. O público presente também pôde aproveitar a estrutura do parque e acompanhar de perto a evolução dos atletas nas manobras.

O Circuito Paulista de Skate Park segue ao longo do ano, percorrendo diferentes cidades do Estado.