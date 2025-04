Cerimônia de despedida ao Papa Francisco reúne 400 mil

Cinco dias após a morte, o corpo do Papa Francisco foi sepultado na Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, após um cortejo fúnebre que partiu da Praça São Pedro, no Vaticano. Segundo autoridades italianas, cerca de 400 mil pessoas se despediram do pontífice, ao longo do trajeto de quatro quilômetros, com a presença de fiéis de várias nacionalidades e líderes mundiais.

O funeral do Papa Francisco ocorreu depois de três dias de velório aberto ao público. De acordo com o Vaticano, estima-se que aproximadamente 250 mil fiéis puderam se despedir vendo de perto do Santo Padre, que morreu aos 88 anos, após um AVC (acidente vascular cerebral) na última segunda-feira às 2h35 no horário de Brasília (7h35 em Roma), sem sentir dor excessiva, conforme informou a equipe médica que acompanhava o pontífice.

O corpo do Santo Padre deixou a Basílica de São Pedro por volta das 10h de ontem em Roma (5h pelo horário de Brasília). Logo em seguida, o Vaticano deu início ao funeral, ao realizar a Missa de Exéquias, uma celebração que oferece auxílio espiritual aos católicos quando morrem. O rito também marca o primeiro dia do Novendiali (novenário): os nove dias de luto e orações em honra ao Papa Francisco. Acompanharam a cerimônia cardeais, bispos, outros clérigos de todo o mundo, cerca de 50 chefes de Estado, além de milhares de fiéis que lotaram a Praça de São Pedro.

Após o rito religioso, o caixão foi levado por um veículo com vidro transparente, a fim de que as pessoas fizessem suas despedidas pelas ruas de Roma. A rota atravessou pelo Rio Tibre e passou pelo Coliseu, acompanhada por uma escolta e sob olhares de milhares de fiéis.

Conhecido por superar paradigmas durante o papado, o líder católico teve como seu último gesto um pedido que mais uma vez quebrou a tradição. Em vez de ter o corpo sob a Basílica de São Pedro, Francisco optou por ser o primeiro papa, depois de um século, a ser sepultado fora do Vaticano, porque era seu desejo ter o descanso eterno na Basílica Santa Maria Maggiore, onde costumava visitar com frequência. O local é uma importante igreja em Roma, oriunda do século V, onde sete papas estão enterrados.

Francisco se tornou se tornou o primeiro papa desde Leão 12, que morreu em 1903, a ser sepultado além dos muros que limitam o Vaticano. A escolha pela Basílica Santa Maria Maggiore também corresponde a mais uma personalidade do líder católico: valorizar as mulheres. Muito ligado ao culto da Virgem Maria, era comum o Papa adentrar no espaço para realizar suas orações.

Admirado por sua simplicidade, humildade e, principalmente, pelo acolhimento, o Papa Francisco foi um dos líderes católicos que mais quebrou barreiras no Vaticano. Ficam registradas e imortalizadas nas linhas da história a sua defesa incansável pelos pobres, migrantes, a luta imparável pela paz no mundo e uma Igreja Católica aberta a todos.

Papa Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mario Bergoglio, nasceu em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1936. Ele foi o primeiro latino-americano a alcançar a liderança máxima da Igreja Católica. Sua última aparição em vida ao público foi em um domingo de Páscoa, quando orou ao mundo pela última vez.