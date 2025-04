No Rio, Água Santa vence Nova Iguaçu por 2 a 1

Decidido a se recuperar da derrota no Inamar, o Água Santa viajou para o Rio de Janeiro e colocou na bagagem os três primeiros pontos da Série D, após vitória de virada por 2 a 1 contra o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do grupo A6.

O primeiro tempo começou com o Nova Iguaçu em cima e assim chegou ao 1 a 0 logo aos nove minutos, após cabeceio de Charopem para mandar a bola no fundo da rede. O time de Diadema sentiu o gol e foi pressionado pelos anfitriões no Estádio Laranjão. Mas o Água Santa passou a se aproveitar dos erros defensivos do adversário e, aos 39 minutos,

Daniel Bahia igualou o placar.

Na etapa final, o Nova Iguaçu seguiu errando, o que foi melhor para o Netuno. Em nova falha defensiva, Jota marcou para a equipe do Inamar, garantiu a virada e os três pontos para Diadema.

O Água Santa volta a jogar no sábado (3), contra a Portuguesa em casa.