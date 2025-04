Taka abre caminho para FUABC na saúde de Diadema

A gestão do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), abriu caminho para que a FUABC (Fundação do ABC) possa firmar contratos com o município para gerenciar e prestar serviços em unidades básicas de saúde, hospitais e em equipamentos de pronto atendimento. Atualmente, a gestão e execução de ações médicas e de enfermagem está sob os cuidados da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

A terceirização de atividades-fim na saúde são comuns. No Grande ABC quase todas as cidades contam com empresas parceiras no setor médico-hospitalar e de diagnose, reforçando as equipes concursadas e ampliando os serviços ofertados à população.

Com o edital publicado no Diário Oficial no último dia 16, a Prefeitura de Diadema autoriza a FUABC a “celebrar contrato de gestão com o Poder Público e absorver a gestão e execução de serviços públicos na área da saúde”. Dessa forma, a FUABC poderá participar de certames no futuro.

A medida pode elevar a presença da prestadora de serviços em Diadema. A Fundação do ABC, atualmente faz a gestão do centro de terapias da Rede Lucy Montoro, unidade especializada em reabilitação motora. O equipamento de referência é custeado pelo Estado e está instalado dentro do complexo municipal Quarteirão da Saúde.

Taka Yamauchi afirmou que o setor da saúde em Diadema tem sido prioridade em sua gestão e por isso, é integrado a outras secretarias.

“A qualificação de outro fornecedor reforça o compromisso com a saúde e bem-estar da população, mantem a lisura e transparência administrativa”, disse o prefeito diademense.

O chefe do Executivo reforçou que, por enquanto, a SPDM seguirá prestando serviços à municipalidade e que a “parceria com gestão integrada (terceirizada e Prefeitura) é focada nos resultados”. que segundo o emedebista estão aparecendo, como o fim de pacientes nos corredores do Hospital Municipal, o Piraporinha.

A Fundação do ABC faz a gestão e executa serviços nas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, além de municípios da Baixada Santista e do Interior do Estado.