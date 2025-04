USCS assina termo de cooperação com Santo André

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano), sob a gestão do reitor Leandro Campi Prearo, assinou termo de cooperação com a Secretaria de Saúde de Santo André. A parceria foi oficializada em edital publicado no Diário Oficial do município no dia 22 de abril.

A proposta visa à ampliação do leque de opções aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde da instituição na aplicação do ensino teórico à prática por meio de estágios. Para isso, a Prefeitura de Santo André autorizou a instituição a utilizar os espaços, dentro da rotina médico-hospitalar e dos centros terapêuticos, para que os alunos possam vivenciar situações cotidianas reais, segundo a administração andreense, por meio de atividades de ensino, aprendizagem e formação no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

“O objetivo é propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem dos universitários, bem como aprimorar os serviços da rede da atenção à saúde do município”, destacou o governo do prefeito Gilvan Júnior (PSDB).



Segundo a Prefeitura, a promoção de conhecimentos específicos e de intercor-rências do dia a dia, entre professores, profissionais e estudantes contribui para a formação abrangente, além de estimular a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população por meio de atendimentos mais humanizados, assertivos e resolutivos.

Durante o período de vigência do termo de cooperação, entre março de 2025 e março de 2027, a ideia é que em média 400 alunos participem por semana das atividades extraclasse.

A parceria abrange 24 equipamentos municipais em todas as regiões da cidade, entre eles o Centro Hospitalar Municipal, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Hospital da Mulher, centros de atenção à saúde mental e também no Poupatempo da Saúde.

A Prefeitura não informou quando os estudantes da USCS começam a ser direcionados aos equipamentos da cidade e quantas horas de estágio obrigatório estão previstas na parceria.

Procurada, a USCS não se manifestou até o fechamento desta reportagem.