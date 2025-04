Metrô firma contrato para estudo mercadológico da Linha 20-Rosa

Projetada para ligar Santo André à Zona Oeste de São Paulo, a Linha 20-Rosa recebeu a contratação, por parte do Metrô, de um estudo, a fim de averiguar a vocação mercadológica nas áreas das 24 estações, dos dois pátios de manutenção e poços de VSEs (Ventilação e Saídas de Emergência). O estudo ficará sob responsabilidade do Consórcio GQS – L20, pelo valor de R$ 1,347 milhão.

Ao todo, a contratada terá de desenvolver seis relatórios para o Metrô, cada um com lote de estações, VSEs e dois deles contendo Os pátios de manutenção e manobra dos trens. Cada estudo deverá ser entregue com a diferença de até 30 dias entre um e outro, contendo a definição e descrição técnica do melhor uso para centros comerciais integrados e empreendimentos verticalizados na Linha 20-Rosa.

Dessa forma, os relatórios focarão no potencial de receitas não tarifárias ao longo dos 33 quilômetros da futura linha metroviária, que terá três estações em Santo André e três em São Bernardo. Ou seja, o objeto da análise é focar em receitas que não dependam do valor da tarifa de embarque, como locações, áreas comerciais, publicidade, entre outros.

Segundo o governo do Estado de São Paulo, o eixo deverá transportar, diariamente, 1,3 milhão de passageiros em média. O percurso da Linha 20-Rosa será entre a Estação Santo André, onde haverá transferência com a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), e a Estação Santa Marina, integrada à Linha 6-Laranja de Metrô, atualmente em obras, a ser operada pela concessionária Linha Uni.

Ao longo do traçado, o ramal se conectará com outros serviços metroferroviários, como a linhas 1-Azul (na Estação Saúde). 4-Amarela (Fradique Coutinho), 5-Lilás (Moema), 7-Rubi e 8-Diamante (ambas na Lapa). Também estão previstas conexões com a Linha 2-Verde, em uma futura extensão até Cerro Corá, e com a projetada Linha 22-Marrom, na parada Teodoro Sampaio. Essas conexões com outros eixos de transporte sob trilhos ampliam o fluxo de pessoas, podendo tornar o potencial comercial desses locais ainda maior.



De acordo com o contrato homologado pelo Metrô, a vigência do convênio é de 420 dias a partir de sua assinatura, que no caso ocorreu em 16 de abril, com período de 300 dias para realização dos trabalhos previstos no objeto, a partir da emissão da ordem de serviço. Grupo vencedor do certame, o Consórcio GQS – L20 é composto pelas empresas Geribello Engenharia Ltda, Quanta Consultoria Ltda. e SMF Serviços Metroferroviários Ltda.



AUDIÊNCIAS

Conforme noticiou o Diário há uma semana, a Linha 20-Rosa tem audiências públicas previstas para o segundo semestre deste ano, junto a mais dois projetos prioritários para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos): as linhas 19-Celeste e 22-Marrom, que ligarão São Paulo a Guarulhos e Cotia, respectivamente.

Por essa razão, a expectativa é que a licitação da PPP (Parceria Público-Privada) do ramal entre Grande ABC e a Capital ocorra em 2026. com obras possivelmente iniciando no ano seguinte. Por ora, o governo estadual trabalha com a meta de entregar o serviço até 2035, com possibilidade das intervenções começarem por Santo André e São Bernardo, e avançando para São Paulo.