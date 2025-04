Lei Lucas: Mauá capacita gestores da Educação para atender emergências

A Prefeitura de Mauá reuniu cerca de 70 gestores da rede municipal de Educação para uma capacitação especial sobre a Lei Lucas, que torna obrigatória a formação em primeiros socorros em instituições de ensino. O encontro, realizado nesta sexta-feira (25), contou com a presença da enfermeira Carol Straccini, do SAMU Mauá, que demonstrou técnicas de desobstrução de vias aéreas.

Durante a palestra, Carol apresentou as cinco variações da Manobra de Heimlich, adaptadas para diferentes idades e contextos, incluindo bebês, crianças pequenas, alunos de diferentes estaturas e até o método de autossalvamento. A orientação é que, diante de emergências, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência seja acionado pelo número 192.



O objetivo da capacitação é preparar as equipes escolares para agir rapidamente em casos de engasgamento ou outros acidentes, garantindo maior segurança para os alunos. A ideia é que cada escola tenha ao menos um profissional capacitado por turno, cumprindo as exigências da Lei Lucas (Lei Federal nº 13.722/2018), criada após a morte do menino Lucas Begalli, de sete anos, durante uma excursão escolar em Cordeirópolis (SP).



Além do treinamento de primeiros socorros, o encontro também discutiu a reorganização dos fluxos de trabalho nas 45 unidades municipais, o uso de novos relógios de ponto biométricos, escalas de trabalho e a ampliação da formação dos servidores para melhorar o atendimento ao público.