Mauá domina e leva ouro na Série Prata do Torneio Nacional de Basquete 3x3

A Amab (Associação Mauaense dos Amigos do Basquete) brilhou na manhã deste sábado (26) ao conquistar o título da Série Prata no Torneio Nacional de Basquete 3x3 Sub-17, disputado no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, em Mauá. A equipe superou os Girafinhas, também da cidade, com uma vitória expressiva por 21 a 5.



O caminho até a final foi intenso. Nas semifinais, a AMAB venceu o So Easy, do Tatuapé, enquanto os Girafinhas eliminaram o Fênix, da Barra Funda. Na decisão, o trio da AMAB mostrou superioridade, com alto aproveitamento nos arremessos e um jogo consistente, garantindo o título com tranquilidade.



O torneio ANB 3x3 continua até este domingo (27), com cerca de 130 partidas programadas em várias categorias. A entrada para o público é gratuita.



Ainda neste sábado, a AMAB entra novamente em quadra para disputar a Série Ouro do Sub-17, com boas chances de medalha — o trio mauaense ocupa a quarta posição no ranking nacional. Já as equipes Sub-15 jogam neste domingo.



O Ginásio Poliesportivo Celso Daniel fica na rua Fábio José Delpoio, 128, na Vila Noêmia.