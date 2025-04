Torcedores do Barcelona entoam gritos contra Vini Jr. momentos antes de final com Real Madrid

Cenas lamentáveis tomaram conta das ruas de Sevilha neste sábado, dia 26, data em que Barcelona e Real Madrid voltam a decidir a Copa do Rei após 11 anos. Horas antes da decisão, torcedores do clube catalão foram filmados entoando gritos contra o astro brasileiro Vinicius Júnior.

Em meio à uma festa feita por torcedores do Barça, uma multidão começa a gritar "Vinicius, morra", em tradução livre. Tal cena é mais um dos lamentáveis casos de incitação à violência contra o jogador brasileiro.

Em janeiro de 2023, em Madri, um boneco com a camisa de Vini Jr. foi pendurado simulando um enforcamento em uma ponte em frente ao centro de treinamento merengue. Na ocasião, o Real estava às vésperas de uma partida contra o seu rival Atlético de Madrid. Uma faixa também foi estendida com a frase "Madri odeia o Real".

Em dezembro do mesmo ano, o Ministério Público madrilenho pediu quatro anos de prisão para quatro membros de uma torcida organizada do Atlético. Além do crime de ameaça, o MP também pediu um pagamento de R$ 30 mil por danos morais causados a Vini Jr.

Em razão dos constantes ataques de violência e racismo, Vinicius Júnior acabou se tornando uma das figuras mais emblemáticas na luta contra a discriminação. Em junho do ano passado, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por incidente no estádio Mestalla. Além do cárcere, eles estão proibidos de entrar em quaisquer estádios por dois anos, além da aplicação de multas.

A decisão da Copa do Rei acontece neste sábado às 17 horas no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.