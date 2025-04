Justin Bieber lamenta morte do avô em texto emocionante: Vai doer

Justin Bieber usou as redes sociais no dia 26 de abril de 2025 para lamentar a perda de seu avô materno Robert Bruce Dale, aos 80 anos de idade.

O cantor canadense escreveu uma despedida emocionante, na qual, relembra momentos divertidos dos dois:

Vovô, eu sempre pegava todo o seu dinheiro. Eu lembro de você me dizendo: A vovó te deu uma mesada de 20 dólares para semana toda! Eu sempre te convencia a gastar tudo em lanches no jogo de hóquei nas noites de sexta. Relutante, você sempre acabava me dando Corn Nuts, Skittles, chicletes, chuck-a-puck, slush puppies? Um salve para os árbitros do Jr B, Beatty, Fagon, Flanagan por aguentarem todas as reclamações do meu avô por causa das chamadas horríveis de vocês.

E continua:

Meu avô nunca teve vergonha de deixar claro que achava eles uns m****s. Não vejo a hora de te ver de novo no céu. Até lá, eu sei que você está olhando aí de cima, provavelmente ainda enchendo o saco do Beatty ou do Fagon por terem deixado passar aquele cross-check no canto do rinque. Eu vou sentir sua falta. Vai doer. E vou sentar e me permitir lembrar de todos os momentos incríveis que tivemos juntos.