Lexa revela que já perdeu grande parte do peso que ganhou na gestação

Lexa está seguindo com o plano de ter uma vida mais saudável e perder os quilos que ganhou durante a gravidez de Sofia, sua filha com Ricardo Vianna. Infelizmente, como você viu, a cantora foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e teve a filha em um parto prematuro, que ocasionou na morte da bebê três dias depois do nascimento.

Em conversa com os seguidores, na manhã deste sábado, dia 26, Lexa agradeceu as mensagens de carinho que continua recebendo e contou como está sendo seu processo de emagrecimento:

Eu já perdi 7kg dos 10kg que eu ganhei na gestação. Eu não cheguei aos 9 meses, mas minha barriga deu uma boa espichada! Tava com um barrigão lindo. Como eu não amamentei, mas tive muito leite, senti que tinha empacado na balança, mas agora, aos poucos, tô conseguindo emagrecer.

Recentemente, Lexa lançou uma música dedicada a filha, chamada Você e Eu. A bebê foi a primeira filha da cantora, que está noiva de Ricardo Vianna.